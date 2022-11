Eros Ramazzotti a Miami si diverte tra le onde

Eros Ramazzotti è impegnato in un tour mondiale che prosegue a colpi di sold out. Le oltre 70 date in programma l'hanno portato anche a Miami, dove si è esibito in un live intenso e ricco di emozioni. Prima di salire sul palco, come non approfittare di un po' di relax su una delle spiagge più amate del pianeta? I paparazzi l'hanno scovato mentre giocava tra le onde, e lui si è divertito a regalare qualche posa in costume, prestandosi volentieri a uno shooting improvvisato in versione baywatch.

Leggi Anche Eros Ramazzotti mano nella mano con la nuova fiamma

Presto nonno

Eros Ramazzotti ha compiuto 59 anni il 28 ottobre e presto diventerà nonno. Sua figlia Aurora Ramazzotti (avuta dalla sua prima moglie, Michelle Hunziker) è incinta di un maschietto che nascerà a inizio 2023. L'idea di questa nuova avventura lo emoziona parecchio, e sul palco della data zero del suo tour a Siviglia ha promesso: "Lo voglio sul palco a cantare con me".

Leggi Anche Aurora Ramazzotti in dolce attesa: Michelle Hunziker ed Eros diventano nonni



Questioni di cuore

A Miami Eros Ramazzotti era solo, ma stando ai rumor il suo cuore sarebbe impegnato. Di recente è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di una ragazza misteriosa mentre entravano di notte nello stesso portone, e la loro complicità lasciava poco spazio a dubbi sulla natura del loro rapporto. Nel suo passato sentimentale c'è il matrimonio naufragato con Michelle Hunziker, da cui è nata Aurora Ramazzotti, e quello con Marica Pellegrinelli, da cui sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Dopo l'annuncio del secondo divorzio, al cantautore sono stati addebitati numerosi flirt, mai confermati.