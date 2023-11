Eros Ramazzotti torna ai "bordi di periferia" con la fidanzata Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti ha ufficializzato la storia d'amore con Dalila Gelsomino a marzo, in occasione del compleanno di lei , con una romantica dedica social. Da lì in avanti si sono susseguiti gli avvistamenti e i post su Instagram non sono mancati, segno che la loro storia procede per il meglio. In passato Eros Ramazzotti è stato sposato con Michelle Hunziker, da cui ha avuto la sua primogenita Aurora Ramazzotti che, poco più di 7 mesi fa, lo ha reso nonno di Cesare Augusto . Dal matrimonio con Marica Pellegrinelli, anche questo terminato, il cantautore ha avuto altri due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Chi è Dalila Gelsomino, la fidanzata di Eros Ramazzotti: età, che lavoro fa, le foto su Instagram

Dalila Gelsomino, la compagna di Eros Ramazzotti, ha 34 anni, 26 in meno del cantante. E’ nata a Milano e per qualche tempo ha fatto la modella, per poi passare a lavorare dietro le quinte dello showbiz come pierre e organizzatrice di eventi. Si è anche esibita nei locali come cantante prima di trasferirsi a Playa del Carmen in Messico, dove vive dal 2016 e si occupa di compravendite immobiliari. Il Messico è uno dei posti del cuore di Eros ed è lì che si sono conosciuti ed è sbocciato l’amore.