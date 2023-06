Eros Ramazzotti in Messico con Dalila Gelsomino: “La vita è bella come te”

In vacanza con Dalila Gelsomino in Messico, dove lei vive dal 2016, il cantante 59enne si mostra rilassato e sereno. “La vita è bella come te” scrive postando una foto di coppia. Dopo le fatiche del tour, da inizio giugno Eros, che è da pochi mesi diventato nonno di Cesare Augusto, si è preso una lunga pausa con la compagna 34enne.

La loro prima foto ufficiale di coppia risale allo scorso ottobre, sono restii a postare immagini private ma di tanto in tanto regalano qualche piccolo scorcio di vita quotidiana ai loro follower. Sul profilo di Dalila Gelsomino alcuni scatti sexy in bikini dalla Laguna Nopalitos, mentre Eros Ramazzotti si limita a pubblicare video di concerti. Quando nelle Storie però appaiono insieme allora è per una dedica d’amore. “La vita è bella come te” scrive il cantante alla sua innamorata.

Le uscite di coppia Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sono stati beccati insieme a ottobre a Cancun in Messico, dove il cantautore ha festeggiato i suoi 59 anni. Ma è stato in occasione del compleanno di lei, che ha spento 34 candeline, che Eros Ramazzotti è uscito definitivamente allo scoperto dichiarando il suo amore pubblicando sui social la foto di un bacio. Ora vivono la loro storia alla luce del sole… messicano!





Chi è Dalila Gelsomino Dalila Gelsomino, la compagna di Eros Ramazzotti, è una bellissima e sexy brunetta che ha 25 anni meno del cantante. E’ nata a Milano, ha fatto la modella, ha lavorato dietro le quinte dello showbiz come pierre e organizzatrice di eventi, si è esibita nei locali come cantante e poi si è trasferita a Playa del Carmen in Messico, dove vive dal 2016, ad occuparsi del settore immobiliare. Il Messico è uno dei posti del cuore di Eros ed è lì che si sono conosciuti ed è sbocciato l’amore.