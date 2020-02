Eros Ramazzotti su un murale gigante: la periferia romana dove è nato gli rende omaggio così

Un ritratto giovanile in canottiera bianca con la scritta "Musica è", brano del 1988. Eros Ramazzotti appare così in un murale gigante alto 15 metri, sulla facciata di un palazzo a Lamaro-Cinecittà, periferia di Roma, in viale Palmiro Togliatti, non lontano dalla casa di via Carlo Calisse dove è nato e cresciuto prima di diventare una star internazionale. E' l'omaggio che gli abitanti del quartiere gli hanno voluto fare per dimostrargli il loro affetto e la loro riconoscenza.