Enrico Nigiotti presto papà: la compagna aspetta due gemelli

La sua compagna Giulia Diana è in attesa di due gemelli e il cantante ha dato l'annuncio ai fan postando su Instagram la foto del pancione già bello grosso e delle ecografie dei nascituri. "La parola per sempre avrà finalmente un vero significato", ha scritto. Per loro gli auguri di tanti amici vip, da Rudy Zerbi a Federico Rossi, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Emma Marrone.

Enrico Nigiotti è emozionatissimo all'idea di diventare papà." È tutto un conto alla rovescia verso di voi... Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre!" ha scritto il cantante. "Non so cosa aspettarmi... Non so come sarà e non so come sarò... So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato", ha continuato, aggiungendo un verso della canzone "Qualcuno tornerà" di Piero Ciampi: "Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno". Ha concluso rivelando i nomi scelti per i suoi gemellini: "Maso e Duccio, ci si vede presto bimbi".



La storia d'amore di Enrico Nigiotti e Giulia Diana - Enrico Nigiotti e Giulia Diana sono molto riservati. Vivono a Livorno, e si tengono a debita distanza dal gossip e dagli eventi modani. Anche sui social sono riservatissimi e le foto di coppia sono molto rare. Stanno insieme da 5 anni, lei è laureata in psicologia e ha aperto una scuola di danza nella città toscana. Avevano già allargato la famiglia con due cagnoloni, e ora la coppia di gemelli porterà ancora più amore nelle loro vite.

La carriera di Enrico Nigiotti - Enrico Nigiotti è nato a Livorno l’11 giugno 1987. La sua popolarità è esplosa nel 2017 a "X-Factor," nella stessa edizione in cui hanno partecipato i Maneskin e Lorenzo Licitra. Prima però è stato tra i talenti nella scuola di "Amici" (insieme a Emma e Stefano De Martino): è arrivato alla fase serale del programma, ma ha abbandonato la competizione per favorire di Elena D'Amario, con cui aveva una storia d'amore. Nel 2015 era in gara al Festival di Sanremo nella sezione "Nuove proposte" dove è arrivato terzo, 2019 e nel 2020 è tornato all'Ariston tra i big, arrivando rispettivamente decimo e diciannovesimo. Giulia Diana era al suo fianco.