Emma-Nigiotti, via social va in scena lo scambio di complimenti "hot": che succede?

Enrico ha infatti postato uno scatto sexy con una domanda: "La sera leoni, la mattina...?". La risposta di Emma non si è fatta attendere: "Boni, per te va bene boni!".



La Marrone ha innescato quindi una serie di commenti dei follower che li spingono a frequentarsi. D'altronde non è la prima volta che i due artisti flirtano apertamente. Oltre alla stima reciproca c'è sicuramente una "attrazione".



Emma ed Enrico si conoscono dal 2009, anno in cui entrambi parteciparono ad "Amici". E chissà che 10 anni dopo, da questo corteggiamento social non possa nascere qualcosa di più importante...







