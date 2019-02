Enrico Nigiotti: "Il mio anno d'oro, vincere non è necessario"

"Nonno Hollywood" è nata in un momento particolare, ce lo racconti?

Quando è venuto a mancare il 'mi' nonno, era l'11 agosto. E' morto durante la notte e io al mattino sono partito per andare a fare una promo in radio dove dovevo suonare, e tra il soundcheck e il concerto è nata la canzone, in quelle tre ore ho composto strofa e ritornello.

Cosa significa per te questo Sanremo?

E' la ciliegina sulla torta. E' stato un anno bello. Ho avuto tante soddisfazioni, dal brano con Gianna Nannini, il tour che è andato bene, i pezzi per Laura Pausini e Ramazzotti... è stato un anno ricco. E cominciarlo con questo Sanremo è iniziare un altro anno in modo perfetto. Mi aspetto di aggiungere più pubblico dentro la mia musica.

Sei la dimostrazione che non sempre bisogna vincere per arrivare...

Ho continuato nonostante tutto e adesso sono un professionista. Quello che mi sento di dire è di crederci sempre.