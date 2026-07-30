Elton John saluta l'Italia con l'ultimo concerto a San Siro
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Un importante traguardo personale celebrato con un messaggio semplice ma ricco di significato. Elton John ha condiviso sui social la gioia per i suoi 36 anni di sobrietà, ricordando il lungo percorso che lo ha portato a lasciarsi alle spalle la dipendenza da alcol e droghe. Un cammino iniziato nel 1990 e che oggi il cantante considera una delle più grandi vittorie della sua vita.
Il 29 luglio Elton John ha celebrato l'anniversario con un post pubblicato su Instagram. A corredo di una fotografia che lo ritrae sorridente seduto al tavolo di un ristorante all'aperto, con i suoi iconici occhiali viola dalla montatura squadrata e un bicchiere in mano, l'artista ha scritto: "36 anni di sobrietà oggi. Brindo alla vita con un bicchiere analcolico. Grato per ogni singolo giorno". Nelle storie Instagram ha accompagnato il post con I'm Still Standing, uno dei suoi brani più celebri, pubblicato nel 1983.
La serenità mostrata oggi rappresenta il punto di arrivo di un percorso molto difficile. Nei primi anni della sua carriera Elton John ha infatti vissuto un periodo caratterizzato da eccessi e abuso di sostanze. In un'intervista rilasciata a Variety nel 2019 aveva raccontato di aver perso il contatto con la realtà a causa della dipendenza. Secondo il musicista, all'origine di quella spirale c'erano anche le insicurezze che lo accompagnavano, alimentate da domande continue sul proprio valore e sulla paura di non essere abbastanza.
Ripensando a quegli anni, Elton John aveva ricordato come il successo lo avesse trascinato in uno stile di vita lontanissimo dalle sue origini. Viaggi continui a bordo del suo celebre jet privato, ville lussuose e acquisti senza limiti erano diventati la normalità, ma non rappresentavano la vita che aveva sempre conosciuto.
Per questo motivo, una volta riuscito a cambiare strada, aveva promesso a se stesso di non tornare più indietro. Il cantante ha raccontato anche i momenti più duri della dipendenza, ricordando episodi in cui rimaneva sveglio per giorni, soffriva di forti dolori al petto e veniva trovato a terra a causa degli spasmi.
Oggi guarda a quel periodo con uno spirito completamente diverso. "Sono un sopravvissuto", aveva dichiarato. Pur riconoscendo che la vita continui a presentare ostacoli anche dopo aver smesso di bere e assumere droghe, Elton John ha spiegato di sentirsi finalmente in grado di affrontarli senza dover più scappare o nascondersi.
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