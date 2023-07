Bella come una sirenetta avvolta in una sottoveste estremamente sensuale, Elodie si lascia abbracciare da Andrea Iannone in barca davanti ai Faraglioni. Regala alcune pose social mostrando tutto il suo sex-appeal e i follower impazziscono.



Canta tra le onde con la nausea Elodie prima di rilassarsi in barca con Andrea Iannone aveva incantato i fan a bordo di una motonave. A un evento sponsorizzato la cantante si è esibita con i suoi brani più celebri, tra cui Bagno a mezzanotte, Guaranà, Nero Bali, Andromeda, Tribale, Margarita, Ciclone e Due. Il suo look mozzafiato ha catturato sguardi e flash grazie a una sottoveste bianca trasparente che lasciava intravedere il bikini sexy. Pare che però a bordo dell’imbarcazione abbia pure sofferto di nausea.