Energia ed evasione, Elodie lancia "Guaranà" con le treccine nere

Non si fa in tempo ad etichettarla Elodie che lei subito spiazza tutti. A chi si era abituato a vederla nelle vesti di " Andromeda ", elegante e sensuale, la cantante presenta un'altra versione. Selvaggia. E terribilmente calzante. Eccola infatti con le treccine lunghe e nere, confezionate dalle mani della mamma Claudia. L'artista lancia il nuovo singolo " Guaranà ", l’inedito scritto da Davide Petrella e Dardust , che ne ha curato anche la produzione. Tra energia ed evasione.

Un singolo nuovo, che non è contenuto nell'album "This is Elodie" che la cantante - per la prima volta in Italia - ha lanciato prima della sua partecipazione (molto apprezzata) a Sanremo. E anche stavolta, con "Guaranà", rivoluziona i canoni, con un metodo tutto internazionale.

Intanto "This is Elodie", frutto di due anni di lavoro e ricerca musicale, è riuscito a totalizzare oltre 150 milioni di stream complessivi. Alcune delle hit contenute al suo interno, “Nero Bali” e “Margarita” doppio disco di platino, “Pensare Male”, collaborazione con i The Kolors certificata disco di platino e “Andromeda” disco d'oro, sono state tra le canzoni più trasmesse in radio nell'ultimo anno e hanno reso Elodie, che ad oggi ha oltre 1.6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 200 milioni di visualizzazioni sul proprio canale youtube, una tra le più apprezzate cantanti italiane della scena pop-urban.

