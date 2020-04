Cinquanta artisti cantano insieme "Ma il cielo è sempre più blu" per la Croce Rossa Italiana

Cinquanta artisti è un solo obiettivo: raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. L'appuntamento con l'evento musicale "Italian All Stars 4 Life" è il 7 maggio alle 18:00 su amazon.it e vedrà i big della musica italiana interpretare in coro il brano "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano.

Come donare alla Croce Rossa Italiana - "Italian All Stars 4 Life" è un coro di speranza con oltre cinquanta voci della musica italiana, organizzata da Amazon e dalle principali associazioni industriali del settore musicale italiano, a sostegno della Croce Rossa Italiana. La traccia sarà resa disponibile ovunque dalla mezzanotte del 7 maggio. Sarà inoltre possibile effettuare donazioni anche di piccola entità, senza effettuare acquisti. Le donazioni possono essere effettuate anche sul sito www.cri.it/donazioni-coronavirus. La causale è "Cielo Blu".



Un esercito di voci - All'appello hanno risposto Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Berté, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D'Alessio, Cristina D'Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni e il nipote di Rino, Alessandro Gaetano.



Molti di loro parteciperanno all`appuntamento per raccontare il significato di questa iniziativa e per mandare un messaggio di vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti direttamente e indirettamente dal COVID-19. L'idea di reincidere "Ma il cielo è sempre più blu" è nata dal giornalista musicale Franco Zanetti, che dal sito Rockol ha lanciato la proposta di riunire quante più voci per raccogliere fondi a sostegno della Croce Rossa Italiana.

In campo i produttori di hit Takagi & Ketra e Dardust - A rispondere alla chiamata sono stati subito Takagi & Ketra e Dardust, i produttori dei più grandi successi italiani degli ultimi anni, che hanno unito sorprendentemente artisti di generi e generazioni molto diverse, nell'impresa di produrre un brano corale senza precedenti, mixato da Pinaxa.

Amazon: "Onorati di essere al fianco della CRI" - "Siamo fieri di essere al fianco di organizzazioni come la Croce Rossa Italiana per supportare i loro sforzi e dare un nostro contributo nel ridurre le difficoltà sociali causate dall`emergenza Covid-19. Siamo onorati di unirci ai più grandi artisti della musica italiana per supportare il progetto `Il Tempo della Gentilezza` della Croce Rossa Italiana e raccogliere ancora più donazioni", ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.



Il Tempo della Gentilezza - "Il Tempo della Gentilezza" è il progetto attraverso cui la CRI rafforza la capacita' dei Comitati sul territorio di fornire assistenza sociale alle persone in condizioni di vulnerabilità (anziani, disabili, immunodepressi, senza dimora ecc), maggiormente esposte ai rischi dell`epidemia e alle conseguenze dell`isolamento, al fine di garantire loro l`accesso ai beni di prima necessità e fornire supporto sociale.



A sostegno dei soggetti più deboli - "Con questa iniziativa, Amazon e tutti gli artisti che hanno aderito a questa campagna solidale hanno scelto di sostenere non solo i volontari e gli operatori della Croce Rossa Italiana in prima linea nella risposta all'emergenza, ma anche tutte quelle persone che stanno vivendo una condizione difficile da un punto di vista sanitario e sociale per le quali la CRI rappresenta una risposta importante. La scelta di questa canzone ci ricorda che tutti, con diversi ruoli e ottimismo, sotto un 'cielo sempre più blu', siamo chiamati a fare la nostra parte in questo momento", il commento del il Segretario Generale della Croce Rossa Italiana Flavio Ronzi.

