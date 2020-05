Elisabetta Gregoraci tradita: "Ai messaggi di alcune donne rispondevo io"

E' sincera e spontanea, oltre che bellissima. Ma soprattutto: non ha peli sulla lingua. Quando in passato si è trovata davanti alla prova lampante di un'infedeltà, Elisabetta Gregoraci non ha perso troppo tempo a piangersi addosso e ha tirato fuori gli artigli. Leggendo alcuni messaggi privati destinati al suo uomo da un'altra donna, ha risposto lei stessa: "Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro". Poi però ha perdonato anche se ammette: "Il tradimento? Sempre meglio non saperlo".

Ospite di "Vieni da me", Elisabetta si è lasciata andare alle confessioni con Caterina Balivo. Quando la padrona di casa le ha chiesto se avesse mai scoperto le corna, lei ha risposto con sincerità: "Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì. Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft".

Non è scesa nei particolari, e non ha rivelato il nome del compagno traditore. Nella lista dei sospettati è inevitabilmente finito Flavio Briatore, con cui ha avuto una relazione lunga 11 anni e un figlio, Nathan Falco. I due oggi sono separati, ma sono in buonissimi rapporti. Vivono a Montecarlo a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, si frequentano, e non perdono occasione di rivolgere all'altro parole di stima e affetto.

Altro possibile fedifrago impenitente potrebbe essere Francesco Bettuzzi, imprenditore calabrese con cui la Gregoraci ha avuto una relazione fatta di tira e molla, senza nascondersi ma senza mai ufficializzare. I due sono stati paparazzati insieme più volte, in atteggiamenti molto intimi. Poi però lui è sparito dai radar e lei sembra non sentirne la mancanza.

Elisabetta non ha voluto fare nomi, ed è rimasta sul vago. Chiunque sia stato ad averla tradita, quello che è certo è che lei non ha rimpianti sul proprio passato: "Nella mia vita ho vissuto tante altre vite, non parlerei di scelte sbagliate. Farei altre scelte su alcune cose. Però, tutte le scelte che ho fatto mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi", ha confidato durante l'intervista in tv.

