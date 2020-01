Elisabetta Gregoraci esclusa da Sanremo, esce con Briatore

Negli scorsi giorni Elisabetta Gregoraci è stata nell'occhio del ciclone per lo scontro con Nicola Savino e Amadeus a propoisto della conduzione de "L'Altro Festival". Nel duro botta e risposta mediatico, però, non era sola: a darle manforte c'era il suo ex marito Flavio Briatore. I due sono stati fotografati dal settimanale Diva e Donna all'uscita da un hotel milanese, più sorridenti e affiatati che mai.