Tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi la storia continua

Si godono la loro vacanza a Malindi tra abbracci e sguardi infuocati, mentre il gossip sulla loro liaison impazza e il settimanale "Chi" pubblica foto inequivocabili. Tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi i quasi 50 anni di differenza non sono certo un problema, tanto che lei risponde a chi l'attacca sui social: "L'intelligenza non invecchia". Chi invece non ha per niente accolto di buon grado la notizia è l'ex di lui, Elisabetta Gregoraci, che ha scritto su Instagram senza mezzi termini in risposta a un follower: "Più che destabilizzare, mi fa rabbrividire".