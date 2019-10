Elisabetta Gregoraci replica al flirt di Briatore con un selfie bollente

Fisico invidiabile in bella mostra per Elisabetta Gregoraci, che in vacanza in California insieme al figlio Nathan Falco, posta scatti in due pezzi. La replica ai gossip che vedono il suo ex Flavio Briatore in love con una giovanissima fiamma che ha 49 anni meno di lui, non si è fatta attendere e la Gregoraci, sexy 39enne, ha mostrato i suoi addominali scolpiti e la sua linea al top, da fare concorrenza a una 20enne.