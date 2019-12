Tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è tornato il sereno

Quando si è iniziato a mormorare di un flirt di Flavio Briatore con Benedetta Bosi , 49 anni più giovane di lui, Elisabetta Gregoraci non l'ha presa per niente bene. "Fa rabbrividire", era stato il commento della showgirl in merito alla presunta liaison. Ora però tra lei e il suo ex marito è tornato il sereno: i due sono stati a pranzo insieme a Monte Carlo e l'imprenditore ha documentato via social con un video pieno di cuoricini.

D'altronde, da quando Elisabetta e Flavio si sono lasciati, hanno sempre mantenuto ottimi rapporti per amore di loro figlio Nathan Falco. Uscite, cene, ricorrenze: per loro non sono certo mancate le occasioni da condividere. La "sbandata" di Briatore per la giovane studentessa aveva portato qualche attrito in una coppia di ex coniugi che, fin'ora, erano sempre filati d'amore e d'accordo. E infatti la lite tra i due è durata poco: è bastata qualche settimana ed eccoli di nuovo insieme, due genitori affiatati come sono sempre stati.

