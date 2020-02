Elisabetta Gregoraci festeggia i 40 anni con Nathan Falco Instagram 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si è preparata al compleanno con un count down social davvero bollente, ma si è fatta soprendere dalla mezzanotte sul divano in pigiama. Nathan Falco ha raggiunto Elisabetta portandole un broccolo con sopra alcune candeline su cui soffiare Poi la Gregoraci ha postato una foto con il bambino e una torta di compleanno: "Il mio regalo più bello, tanti auguri a me". Per placare la curiosità dei fan, la showgirl ha condiviso anche i regali ricevuti: tanti fiori, un quadro con le sue foto e un bracciale preziosissimo.

