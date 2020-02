Elisabetta Gregoraci, party glamour nel locale di Briatore

Dopo i festeggiamenti intimi a casa con il figlio Nathan Falco , per Elisabetta Gregoraci è arrivato il momento di celebrare i suoi 40 anni con tutto lo sfarzo che l'occasione richiede. Come location la showgirl ha scelto il locale di Flavio Briatore a Montecarlo, dove ha organizzato un party super glamour. Tra gli ospiti, anche tanti vip: oltre all'ex marito, c'erano Victoria Silvstedt , Jonathan Kashanian e Michela Coppa .

Con un minidress pieno di perline e cristalli, Elisabetta è stata la star indiscussa della serata. Ha riso, cantato e persino ballato al ritmo del tamburello offerto come gadget ai suoi ospiti, in un'esplosione di rose e luci colorate. Con Briatore i rapporti sono più sereni che mai: non solo lui ha messo a disposizione il suo locale esclusivo per il party, ma ha anche dedicato alla ex moglie un messaggio di auguri social, con tanto di foto abbracciati e sorridenti.

