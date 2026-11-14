Stavolta non è la prima serata di Canale 5 a riaccendere i riflettori sulla splendida Elisabetta Canalis. La showgirl è tornata al centro dell'attenzione per un motivo diverso: una serata di gala a Beverly Hills, dove si è presentata con un vestito capace di far voltare più di uno sguardo. L'appuntamento era la festa per i 25 anni di The A List e WireImage, due storiche agenzie del mondo di Hollywood, e le foto sono approdate quasi subito su Instagram.
Un drappeggio che segue ogni curva
A 48 anni l'ex velina ha puntato su un modello color tortora che arriva a metà polpaccio, in un tessuto fluido lavorato a pieghe morbide. Il punto forte è la vestibilità: la parte alta segue il profilo del seno, la vita si stringe e la stoffa avvolge i fianchi, regalando una figura molto sinuosa. Il taglio in alto è asimmetrico e lascia una spalla completamente nuda, mentre le arricciature della gonna enfatizzano l'effetto fasciante.
Un look sensuale che non ha bisogno di scollature profonde né di spacchi esagerati. Ai piedi, décolleté color carne con tacco alto; i capelli castani sono sciolti in onde morbide e il trucco mette al centro lo sguardo. Insomma, anche stavolta Elisabetta ha mostrato di saper lasciare il segno.
Fan conquistati, agenda piena per Elisabetta Canalis
Sul piano professionale Elisabetta Canalis sta attraversando un periodo pieno di impegni: la conduzione di Tu sì que vales le offre l'occasione di ritrovare il pubblico italiano nella prima serata di Canale 5, mentre la vita di tutti i giorni resta ancorata agli Stati Uniti.
Entusiasti i commenti dei fan al carosello di foto. Qualcuno ha definito Canalis "una bambola", altri hanno scritto "Sempre la più bella". Fino al più entusiasta: "Che dea che sei". Anche Miriam Leone ha commentato scrivendo simpaticamente "Occhei", a dimostrazione di come Elisabetta Canalis sia sempre capace di incantare tutti. Anche un'ex Miss Italia.
Elisabetta Canalis sfoggia un abito con effetto vedo-non-vedo: le foto
© Instagram | Elisabetta Canalis indossa un abito con effetto vedo-non-vedo
© Instagram | Elisabetta Canalis indossa un abito con effetto vedo-non-vedo