Stavolta non è la prima serata di Canale 5 a riaccendere i riflettori sulla splendida Elisabetta Canalis. La showgirl è tornata al centro dell'attenzione per un motivo diverso: una serata di gala a Beverly Hills, dove si è presentata con un vestito capace di far voltare più di uno sguardo. L'appuntamento era la festa per i 25 anni di The A List e WireImage, due storiche agenzie del mondo di Hollywood, e le foto sono approdate quasi subito su Instagram.