© Instagram | Sabrina Salerno negli anni '80
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L'artista ha condiviso con i suoi follower alcuni degli scatti più iconici del suo periodo di massima popolarità: "Ce ne andiamo tutte a casaaaa!"
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Bastano delle immagini d'archivio per riportare Sabrina Salerno, 58 anni, al centro dell'attenzione sui social. La cantante ha condiviso alcuni scatti risalenti agli anni Ottanta, quando era diventata una delle figure più riconoscibili della musica pop internazionale. Le fotografie hanno raccolto numerosi commenti, compresi quelli di Melita Toniolo, che l'ha definita "una dea", ed Elisabetta Canalis, che ha reagito con una battuta: "Ce ne andiamo tutte a casaaaa!".
Non è la prima volta che il suo look di quegli anni torna a circolare sui social. Qualche mese fa addirittura l'attrice Eva Mendes aveva reso omaggio alla cantante, pubblicando sui propri profili un estratto di un programma televisivo in cui Sabrina appariva con un paio di short molto corti e un body che lasciava poco spazio all'immaginazione.
Questa volta è stata Sabrina stessa a recuperare alcune fotografie del periodo, condividendole con i suoi follower. La risposta non si è fatta attendere: tra i numerosi commenti è arrivato quello di Melita Toniolo, che ha sintetizzato la propria ammirazione con due parole, "una dea".
Ancora più ironica la reazione di Elisabetta Canalis, che davanti agli scatti ha scritto: "Ce ne andiamo tutte a casaaaa!". Alla battuta è arrivata una risposta divertita di Sabrina Salerno: "Ma vaaa", accompagnata dall'emoji di un cuoricino.
L'interesse suscitato dalle fotografie, tuttavia, non si spiega soltanto con l'aspetto fisico della cantante. Per comprendere perché Sabrina Salerno continui a essere associata a un immaginario così riconoscibile, bisogna tornare alla sua ascesa musicale e al successo internazionale raggiunto alla fine degli anni Ottanta.
In quel periodo Sabrina Salerno non era soltanto una showgirl italiana molto popolare. Era una delle poche artiste del Paese capaci di conquistare un pubblico significativo anche fuori dai confini nazionali, diventando un volto conosciuto in diverse parti d'Europa. A lanciarla definitivamente fu Boys (Summertime Love), il singolo che contribuì a trasformarla in una star internazionale. Il brano raggiunse posizioni importanti nelle classifiche di diversi Paesi europei e arrivò fino al terzo posto nel Regno Unito, un risultato di particolare rilievo per una cantante italiana.
Al successo musicale si accompagnò un'immagine scenica immediatamente riconoscibile. Il videoclip di "Boys (Summertime Love)", ambientato in piscina, divenne uno degli elementi distintivi del fenomeno Sabrina Salerno e contribuì a consacrarla come sex symbol europeo. Negli anni successivi arrivarono altri brani, nuovi dischi e un seguito consolidato soprattutto in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. La cantante riuscì così a legare il proprio nome non soltanto a una stagione musicale di grande successo, ma anche a un preciso immaginario pop.
© Instagram | Sabrina Salerno
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