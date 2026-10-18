Bastano delle immagini d'archivio per riportare Sabrina Salerno, 58 anni, al centro dell'attenzione sui social. La cantante ha condiviso alcuni scatti risalenti agli anni Ottanta, quando era diventata una delle figure più riconoscibili della musica pop internazionale. Le fotografie hanno raccolto numerosi commenti, compresi quelli di Melita Toniolo, che l'ha definita "una dea", ed Elisabetta Canalis, che ha reagito con una battuta: "Ce ne andiamo tutte a casaaaa!".