"Bellezze sulla neve", Sabrina Salerno si scatena con la musica house

“Bellezze sulla neve”, programma televisivo andato in onda per due stagioni su Canale 5 tra il 1991 e il 1992, era ispirato a Giochi senza frontiere ed era la versione invernale del celebre "Bellezze al bagno". Nel corso della trasmisisone si sfidavano quattro squadre di diverse nazioni, che provenivano dalle più famose località turistiche invernali dei rispettivi Paesi.

Il primo anno andò in onda da Madonna di Campiglio, in provincia di Trento ed ebbe molto successo tanto da da aggiudicarsi il Telegatto come Miglior trasmissione di giochi in TV. La seconda edizione fu trasmessa da Bormio.

La seconda stagione venne affidata a Claudio Lippi e Sabrina Salerno che, al suo debutto come conduttrice, cantava anche la sigla di coda e animava gli spazi musicali della trasmissione.

Rivediamo uno dei momenti del programma con una Sabrina Salerno scatenata sul palco al ritmo della musica house.