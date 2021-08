Sabrina Salerno sbotta: "Il mio seno è naturale, ho anche la perizia"

Proclamata dai fan "Miss maglietta bagnata ", dopo aver pubblicato l'ennesima serie di scatti hot con le sue sexy forme ben in vista sotto l t-shirt, Sabrina Salerno torna sotto i riflettori degli hater, che le "rimproverano" di essersi "completamente rifatta". Ma lei, 53 anni che fanno invidia ad una ventenne, non si scoraggia e in un'intervista a Rdio Deejay ribadisce: "Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno”-

Nell'intervista la cantante, attrice e soubrette, che vanta oltre un milione di follower e i cui scatti provocanti raccolgono ogni volta migliaia e migliaia di like sui social, si sfoga e sottolinea ancora una volta come il suo décolleté perfetto sia solo merito di madre natura, citando la perizia che un noto medico le produsse a conferma: "A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno".

Poi Miss sexy Sabrina si dichiara "felice ed orgogliosa di essere arrivata a questa bella età così in forma e con un fisico perfetto" spiegando come i suoi scatti super hot possano essere un sprono e una motivazione per tutte le donne: "Se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare" e postando nuove foto accattivanti scrive: "Essere libere e spregiudicate , nel 2021 è un vanto, un’onta o una conquista?".