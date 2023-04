Elena Morali, allenamento sexy in lingerie

L'influencer si tiene in forma con una sessione di squat e mette in mostra le curve bollenti

L'influencer si allena in lingerie e mette in mostra il suo fisico strepitoso. Le posizioni dell'esercizio enfatizzano la forma del lato B e la fotocamera indugia sulle sue curve tenendo i follower incollati allo schermo.

Elena Morali ha un fisico perfetto e le sue curve mozzafiato sono apprezzatissime su Instagram e su OnlyFans. Lei si diverte a giocare con la seduzione e ai follower mostra la sua sessione di squat bollenti. All'interno di quella che sembra essere una cabina armadio, con innumerevoli vestiti e accessori che si intravedono, lei indossa solo reggiseno e perizoma rosa. Si accoscia e poi torna in piedi e i glutei vengono messi in risalto. "Chatta con me", scrive invitando i fan a lasciare i loro commenti.

