Favoloso e Morali si sposano a Zanzibar, ma non invitano la madre di lui 

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali hanno detto sì. Lo hanno fatto a Zanzibar mediante la celebrazione di una cerimonia con rito Masai, ma non hanno invitato la madre di lui, Loredana Fiorentino, che per vicinanza agli sposi o, forse, per gelosia nei confronti della sposa del figlio, si è presentata in studio, a "Live - Non è la d'Urso" in abito bianco. "Non sono mai stata gelosa di Luigi Mario - confessa la madre dell'ex di Nina Moric - ma questa volta forse un pochino lo sono". Nonostante la rivelazione, sembra che Fiorentino sia felice e approvi il matrimonio della coppia che, però, non ha valenza giuridica in Italia.

Durante l'ultima puntata della stagione del programma di Barbara d'Urso sono state mandate in onda le immagini della cerimonia di nozze dei due innamorati. Elena Morali le ha commentate, in collegamento da Zanzibar, mentre Luigi Mario Favoloso non era presente a causa di un'insolazione.