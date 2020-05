"Live - Non è la d'Urso", Elena Morali: "Ho litigato con Luigi Favoloso, non mi risponde al telefono"

"Non ci siamo lasciati, abbiamo litigato e da qualche giorno non mi risponde al telefono". Sono le parole di Elena Morali a "Live - Non è la d'Urso" che ammette di aver avuto problemi con Luigi Favoloso dopo aver incontrato Daniele Di Lorenzo, il suo ex ragazzo. Elena spiega di aver lasciato, inizialmente, Luigi perché ogni volta che vede il suo ex compagno ha dei ripensamenti. "Ho detto questa cosa a Luigi e adesso non lo sento da giorni".

La showgirl ha dato il consenso a mandare in onda il contenuto della telefonata con Nina Moric, avvenuta qualche settimana fa. Morali, in lacrime al telefono, aveva confessato a Moric di essere stata ricattata da Favoloso e di aver avuto paura che lui le potesse fare "del male". Frasi ritrattate da parte della showgirl che ha ammesso di aver pensato quelle cose solo perché conosceva da poco l'ex compagno della Moric e non si fidava pienamente da lui. "Ho scoperto che è una bella persona" ha dichiarato Morali che adesso si augura di poter fare presto pace con lui.