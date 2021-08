Diletta Leotta festeggia 30 anni con un party da sogno, ma Can Yaman non c'è

Per festeggiare i suoi 30 anni, Diletta Leotta ha fatto le cose in grande. Nella notte di Ferragosto è andato in scena un party da sogno nel giardino della villa dei suoi genitori, a Catania. Ballerini, acrobati, musica, leccornie di ogni tipo per stuzzicare il palato e tanti amici pronti a scatenarsi insieme a lei sono stati gli ingredienti speciali di una serata indimenticabile. Tutto perfetto insomma, peccato per l'assenza ingiustificata (almeno ufficialmente) d i Can Yaman .

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta, all'anulare sinistro spunta l'anello di fidanzamento

Diletta compie gli anni il 16 agosto, ma ha anticipato di un giorno per farsi sorprende dalla mezzanotte già nel pieno dei festeggiamenti. Al party c'erano tantissimi amici, vip e non: Elodie, che si esibita in un piccolo show canoro, Rossella Fiammingo, reduce dal bronzo olimpico, Daniele Battaglia che ha fatto un discorso per la collega, e molti altri. Di Can però nessuna traccia.

L'attore e la conduttrice risultano ancora fidanzati, anche se gli indizi che facciano pensare a una rottura sono molti, dalle vacanze separate all'assenza di interazioni social tra i due. Lui non solo non ha partecipato alla festa ma non ha postato nemmeno un messaggio di auguri. Dietro la rottura, secondo voci di corridoio, potrebbe esserci lo zampino di Daniele Scardina, ex della Leotta tornato alla carica dopo la fine dell'amore lampo con Cristina Buccino.

Leggi Anche Can Yaman perde le staffe, Diletta Leotta cerca di calmarlo

Yaman a parte, per la sua festa di compleanno Diletta non poteva chiedere di più. Il white party a bordo piscina è stato perfetto ed emozionante. Lei aveva scelto un minidress scintillante e super seducente, con un bustier che esaltava vita sottile e décolleté e una gonna cortissima e dallo spacco profondo che lasciava le cosce scoperte. Emozionata e raggiante ha ringraziato tutti per averla raggiunta per divertirsi insieme a lei, si è scatenata nelle danze e nel twerking e poi ha soffiato sulle candeline pensando a un desiderio. "Esprimi bene però" l'ha esortata la Fiammingo. Speriamo che abbia seguito il consiglio...

Diletta Leotta in Turchia, scatti hot in bikini con Can Yaman Tgcom24 1 di 18 Instagram 2 di 18 Tgcom24 3 di 18 Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: