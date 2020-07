Dalla Atzei alla Ratajkowski, guarda chi sono le nuove bionde

L'estate porta con sé voglia di novità e cambiamenti. Lo sanno bene le vip che hanno deciso di dare una svolta alla vita partendo dai capelli. Ha lasciato tutti a bocca aperta Anna Tatangelo con il suo nuovo color platino, che ha sostituito all'improvviso le tonalità scure a cui aveva abituato i fan. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Emily Ratajkowski che ha abbandonato il castano e proposto un inedito biondo. Schiariture dorate anche per Bianca Atzei che sui social sfoggia orgogliosa il nuovo look.

"Chiamatemi bionda", ha scritto Francesca Ferragni presentando ai follower il suo nuovo hair style in occasione della laurea. La base è sempre scura, ma illuminata da schiariture che, con il sole, si sono fatte ancora più evidenti. Anche la Atzei ha preferito non stravolgere la chioma, ma si è lo stesso concessa una virata verso tinte più chiare per celebrare il lancio del suo nuovo singolo.

Chi ci è andata giù pesante con la decolorazione è Roberta Giarrusso che, da un giorno all'altro, ha iniziato a sfoggiare una chioma biondissima. "E luce fu!" ha scritto sui social, e in effetti il nuovo colore le illumina il viso. Il cambiamento di Kaia Gerber è stato più graduale: ha iniziato con le schiariture fino a sfoggiare capelli colore del grano.

La svolta della Tatangelo è stata drastica. Da un giorno all'altro ha cancellato tutte le foto del suo profilo Instagram per riapparire qualche giorno dopo con la chioma color platino: un taglio netto al passato e porte aperte al futuro. La Ratajkowski ha cambiato capelli, ma non ha perso il vizio: le sue foto provocanti e sexy sono sempre le stesse, con le curve messe in risalto dai bikini audaci.

