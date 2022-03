Da Tommaso Zorzi a Gianni Morandi, lo shopping è un gioco da ragazzi

A Milano Gianni Morandi è stato fotografato in una boutique di un noto brand d'alta moda, tutto preso nella scelta di capi con cui aggiornare il guardaroba. Nello stesso negozio anche Stefano De Martino, prima pizzicato durante lo shopping e, qualche giorno dopo, in giro con amici tra chiacchiere e confidenze senza perdere di vista le vetrine. Francesco Facchinetti è finito nel mirino dei paparazzi mentre era a caccia di novità in un punto vendita di un marchio di lusso. Tommaso Zorzi si è fatto accompagnare da un'amica su e giù per il quadrilatero della moda: ha provato giacche e accessori, chissà cosa ha comprato?

A Roma c'è il fashion designer Alessandro Michele, intercettato in centro con un'amica durante una passeggiata. Anche Fiorello ha scelto la Capitale per le sue "scorribande" in scooter. Per ora non sembra ancora caduto nella rete degli acquisti compulsivi, ma chissà che non si lasci contagiare presto anche lui dalla "febbre" dello shopping.