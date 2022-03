Zoe Cristofoli, shopping con pancione e… multa per la fidanzata di Theo Hernandez

Dopo aver fatto acquisti in una boutique di lusso nel centro di Milano, la modella (in attesa del primo figlio dal calciatore Theo Hernandez ) si è ritrovata una bella multa sul suo suv. Il parcheggio in divieto di sosta non è passato inosservato ai vigili... e nemmeno ai paparazzi.

La bella giornata di sole era l'ideale per un giro tra le vetrine di Milano. Zoe ha scelto un look primaverile e seducente per la passeggiata a caccia di acquisti. Il minidress nero attillato sottolineava il pancione e scopriva le gambe, il cappotto rosa portava un tocco di allegria e colore. Ha fatto acquisti in un negozio prestigioso e poi, di ritorno all'auto, ha trovato ad attenderla la contravvenzione.

La Cristofoli e Hernandez si conoscono da circa tre anni, anche se lei ha raccontato di non avere una data precisa in cui celebrare l'anniversario. Tra poche settimane diventeranno genitori di un maschietto, un bimbo che hanno desiderato e che aspettano con ansia. La modella ha documentato assiduamente la gravidanza, sfoggiando il suo bel pancione in lievitazione spesso nudo sui social.

