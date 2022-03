02 marzo 2022 13:00

Stefano De Martino, che eleganza per lo shopping a Milano!

Passeggiata in centro a Milano per Stefano De Martino, paparazzato durante un giro tra i negozi d'alta moda. Completo scuro, camicia chiara e scarpe di vernice: il conduttore sceglie un look elegante per lo shopping, che mette in risalto tutto il suo fascino. Entra in una delle boutique di lusso per provare qualche novità poi si ferma per un caffè al bar prima di tornare a casa in suv. Ci sarà Belen Rodriguez ad aspettarlo?