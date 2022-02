Laura Cremaschi a Milano, “Avanti un altro” giorno di shopping!

Kate Middleton in tour in Danimarca, gara di stile con la futura regina Mary

Per la sua passeggiata milanese a caccia di acquisti, Laura ha scelto un look classico ma allo stesso tempo sensuale. Cappottino marrone, blazer e dolcevita neri sono l'emblema della sobrietà. E' la minigonna cortissima a dare il tocco piccante. Sollevandosi mentre sceglie i capi da provare nel negozio, la mette a rischio di incidente sexy e i fotografi non si perdono il dettaglio.

Durante il suo giro per negozi, la Cremaschi ha fatto incetta di caffè, come dimostra il sacchetto che ha in mano, poi si butta sull'abbigliamento per completare la sua missione di spese pazze. In tv fa parte del gruppo dei personaggi che compongono il "salottino" di "Avanti un altro". Lì il suo ruolo è quello di "Regina del web", ma nel tempo libero più che altro si dimostra una regina dello shopping...

