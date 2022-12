Da Belen a Chiara Ferragni, guarda i topless del 2022

Alessia Marcuzzi, Arisa, Chiara Ferragni, Belen, Miriam Leone, Cecilia Rodriguez, Aurora Ramazzotti e non solo.

La lista delle vip che non hanno resistito alla topless-mania è lunga. C’è chi sceglie di lasciare il seno in libertà durante le vacanze al mare sulla spiaggia, c’è chi posta davanti allo specchio di casa e chi sceglie inquadrature birichine per evitare la censura social.