Claudia Galanti ha attraversato un momento difficilissimo quando, nel 2014, la sua terzogenita Indila Carolina è morta pochi mesi dopo la nascita. La modella ha raccontato: "In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e a gennaio hanno arrestato Arnaud (Mimran, suo ex marito e padre dei suoi figli, ndr)". Per cercare di recuperare la serenità ha deciso di dedicarsi all'imprenditoria nel settore food e trasformare la sua passione per la cucina in un investimento di lavoro. Con forza, coraggio e determinazione è risorta dalle proprie ceneri come la Fenice ed è tornata ad essere la sex bomb che è sempre stata.