Vi ricordate Claudia Galanti? Eccola in topless sulla barca

Claudia Galanti è una modella e showgirl di origini paraguaiane ma molto conosciuta in Italia e in Francia. Ha partecipato come inviata e valletta al programma di Rete 4 “Stranamore”. E’ stata una naufraga dell’Isola dei famosi” del 2010 e vi è tornata nell’edizione del 2016. Ha collezionato numerose ospitate a trasmissioni televisive e ha posato per un bellissimo calendario bollente.

Claudia Galanti si è fidanzata nel 2010 con l’imprenditore francese Arnaud Mimran, padre dei suoi tre figli, Liam Elijah (2011), Tal Harlow (2012) e Indila Carolina Sky (2014). Era all’apice del successo e delle cronache rosa quando una tragedia l’ha colpita profondamente. La figlia più piccola, di soli pochi mesi, Indila Carolina Sky è morta nella culla nel dicembre del 2014 lasciando la modella nella disperazione più totale. “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata , a dicembre è morta nostra figlia e a gennaio hanno arrestato Arnaud” ha raccontato la Galanti tempo fa riassumendo la tragedia della sua vita.

La depressione e la rinascita

Quel che ne è seguito per Claudia Galanti è stato un periodo di grande dolore da cui fatica a uscire. “Quando non c’era più nulla che mi faceva felice ho pensato che non erano le medicine a potermi aiutare, ma che dovevo ripescare dal mio passato qualcosa che mi aveva fatto sentire bene” ha detto Claudia raccontando poi che si è buttata in un progetto professionale che le ha fatto tornare la serenità. Claudia Galanti decide di dedicarsi all’imprenditoria nel settore food e fa della sua passione per le ricette e la cucina un investimento di lavoro: è diventata chef e foodblogger.