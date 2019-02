Claudia Galanti, che guaio! La casa si è allagata

Un bel guaio per Claudia Galanti, che si ritrova la casa completamente allagata: è un vero e proprio diluvio, come lei stessa lo definisce su Instagram. Il pavimento della bella sala da pranzo sembra una piscina, dal soffitto piove a dirotto e il secchio messo per cercare di contenere i danni e lo straccio giallo servono a ben poco. La showgirl riprende tutto e indugia sui dettagli, chissà a chi toccherà asciugare tutto?