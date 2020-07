Claudia Galanti, basta movida! Alle 5 del mattino è al mercato

La nuova vita di Claudia Galanti si svolge tra i fornelli. L’ingrediente principale delle sue ricette è il cuore e per sapere cosa bolle in pentola bisogna seguirla nella nuova avventura in cucina. Basta notti sfrenate nella movida, la Galanti ora si sveglia presto e alle 5 è già all’ortomercato come mostrano le foto di Aldo Castoldi sul social della showgirl.

“Il segreto di un piatto eccellente? La qualità delle materie prime che scelgo personalmente” confida la Galanti che dopo aver girato il mondo assaggiando tutte le specialità culinarie, ora si mette lei stessa alla prova con manicaretti di alto livello. Nella vita ha saputo rimboccarsi spesso le maniche, affrontando difficoltà e dolori. La sua vita fatta di lustrini e paillettes è stata stravolta, ma la Galanti ha avuto il coraggio di sapersi rialzare. Per i suoi figli. Per Tal Harlow Mimran e Liam. Ma anche per Indila Carolina, la piccolina morta prematuramente sei anni fa. Una grande ferita nel cuore della Galanti che la ricorda sempre, anche con post social.

“Per sempre nei nostri pensieri. Per sempre nei nostri sogni. Per sempre nei nostri cuori perché sei la regina dei nostri cuori. I ricordi dureranno per l'eternità e tutte le mie lacrime andranno perse sotto la pioggia quando tornerai di nuovo tra le mie braccia... ma fino a quel giorno sai di essere la regina del mio cuore” ha scritto qualche tempo fa. Di recente ha perso all’improvviso anche il papà, morto in Paraguay. Sarà il lavoro tra i fornelli a salvarla anche questa volta…

