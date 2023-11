Chiara Ferragni, scatoloni ovunque: tutto pronto per il trasloco

"L'ultima domenica nella vecchia casa" scrive l'influencer postando alcuni scatti in pigiama. Poi mostra gli scatoloni che invadono il salotto del vecchio appartamento milanese, pronti per essere trasportati nel nuovo attico, di cui inquadra gli ultimi dettagli in una serie di scatti. Impacchettando gli effetti personali sono spuntati fuori alcuni ricordi del passato che non esita a condividere con i follower.

Tgcom24

Chiara Ferragni e Fedez pronti per il trasloco nella nuova casa Il salotto dell'appartamento in cui Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto fino ad ora è pieno di scatoloni impilati che contengono tutto quello che va trasportato nella nuova casa. L’imprenditrice digitale mostra la muraglia di pacchi uno sopra l'altro e scrive: "Situazione casa attuale, tutta impacchettata". A brevissimo si trasferiranno nel nuovo attico, in cui c'è già un albero di Natale che li aspetta con le sue lucine. Raccogliendo tutto ciò che dovrà portare con sé, Chiara ha recuperato anche il biglietto del parcheggio del primo appuntamento con Federico e un dolce messaggio che lui le ha scritto in passato: "Io sono qua".



Le foto del nuovo attico dei Ferragnez Chiara Ferragni ha condiviso sui social anche alcune nuove foto dell'attico in cui lei e Fedez andranno a vivere con i figli Leone e Vittoria. Negli scorsi mesi aveva già mostrato prima i lavori in corso, la vista sulla città e la piscina condominiale, poi i dettagli degli arredi di alcune delle stanze. Ora regala ai follower altri scorci inediti, dal divano gigante alla vasca da bagno, oltre alla nicchia in marmo scuro nell'anticamera della sala cinema.

Dove ha comprato la casa Chiara Ferragni? Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato casa a Milano in zona CityLife, in un edificio di nuova costruzione a due passi da quello in cui hanno abitato fino ad ora. Nello stesso complesso di pregio andranno a vivere anche Beatrice Valli e Marco Fantini.



Quanto costa l'affitto della casa dove vivono Fedez e Chiara Ferragni? Quando hanno iniziato la loro convivenza, Chiara Ferragni e Fedez hanno preferito andare a vivere in affitto. Hanno scelto un enorme appartamento con grande terrazzo e vista panoramica nel nuovo quartiere di CityLife, con un canone mensile che ammonta a circa 10mila euro. L'attico che hanno acquistato, invece, si stima sia costato tra i 5 e i 6 milioni di euro.