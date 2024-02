Chiara Ferragni e Fedez si sono conosciuti nel maggio 2016 al Coachella Music Festival in California. A settembre il primo appuntamento in un hotel milanese. “È stata una cena molto bella", ha raccontato lei a proposito degli inizi della loro storia. Un mese dopo hanno ufficializzato con la prima foto social di coppia scatta durante la Paris Fashion Week.

2020 Chiara Ferragni e Fedez ricevono l’Ambrogino d’oro

Chiara Ferragni e Fedez hanno tenuto banco durante la pandemia. La coppia si è data da fare per raccogliere fondi nel periodo del Covid e a dicembre è stata premiata con l'Ambrogino d'Oro. “Abbiamo ricevuto l'onore più grande di tutti: Ambrogino d'Oro, per l'aiuto che abbiamo dato alla nostra città natale durante la pandemia con il nostro crowdfunding, un nuovo reparto di terapia intensiva con oltre 30 nuovi posti letto costruiti in tempi record e per sensibilizzare. Oggi celebrazione di grandi storie umane e sono sicuro che questo è solo l'inizio… Ti amo Milano” hanno scritto postando una foto insieme davanti al Duomo.