Charles Leclerc è diventato papà: è nata la figlia Bianca

Alexandra Leclerc mostra il pancione su Instagram: l'abito turchese conquista tutti
© Instagram | Alexandra Leclerc
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Per Charles Leclerc è arrivato un momento destinato a cambiare la sua vita ben più di qualsiasi risultato ottenuto in pista. Il pilota della Ferrari e la moglie Alexandra Saint Mleux sono diventati genitori per la prima volta: la loro bambina, Bianca, è nata il 3 novembre a Montecarlo. La coppia ha scelto di condividere la notizia con i follower attraverso una fotografia molto discreta, accompagnata da una didascalia essenziale: il nome della neonata, la data di nascita e un cuore bianco.
Nello scatto pubblicato sui rispettivi profili social non compare il viso della piccola. Si vedono soltanto le sue gambine, avvolte in un paio di pantaloncini rosa di lana e completate da scarpine bianche. Nessuna lunga dichiarazione o dettaglio sulla nascita: Charles e Alexandra hanno preferito affidare tutto a poche parole, mantenendo la riservatezza che ha caratterizzato anche altri momenti della loro vita privata.
La gravidanza, del resto, era stata confermata soltanto quando non era più possibile tenerla nascosta. Le prime indiscrezioni erano circolate già a maggio, quando alcuni osservatori avevano notato il ventre arrotondato di Alexandra. Sotto il post dedicato a Bianca non sono mancati i messaggi di congratulazioni, tra cui quelli del pilota Pierre Gasly, della Formula 1 e della FIA.
L'arrivo della bambina ha richiesto anche una modifica agli impegni sportivi del ferrarista. Leclerc si trovava in Brasile per il Gran Premio di San Paolo, ma ha lasciato momentaneamente il Paese per raggiungere la moglie a Montecarlo e assistere al parto. I primi segnali che la nascita fosse imminente erano arrivati quando la Ferrari aveva comunicato che Dino Beganovic, pilota della Driver Academy, avrebbe preso il posto del monegasco nella prima sessione di prove libere del fine settimana a Interlagos.
Per Charles si è trattato quindi di una breve parentesi lontano dal circuito, necessaria per essere accanto ad Alexandra in un momento così importante. Dopo aver accolto la primogenita, il pilota potrà tornare agli impegni del Mondiale con una nuova gioia da portare con sé. Nelle ultime settimane, inoltre, Leclerc era stato al centro dell'attenzione anche per le tensioni e le polemiche legate al rapporto in pista con il compagno di squadra Lewis Hamilton.
Che il 2026 sarebbe stato un anno importante anche sul piano familiare, Leclerc lo aveva anticipato già lo scorso agosto, alla vigilia del Gran Premio di Monza. In quell'occasione aveva parlato apertamente dell'attesa per i cambiamenti che lo avrebbero coinvolto prima del 2027: "La mia vita cambierà parecchio prima del 2027, sul fronte familiare. Non vediamo l'ora, è un periodo molto emozionante". La nascita di Bianca ha trasformato quelle parole in una realtà, regalando al pilota e alla moglie un'esperienza del tutto nuova.
La storia tra Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux è diventata ufficiale nel 2023. Da allora il rapporto è cresciuto fino alla proposta di matrimonio, arrivata nel novembre dello scorso anno, e alle nozze celebrate a febbraio. Ora il loro percorso insieme si arricchisce dell'arrivo della prima figlia. Per il ferrarista, dunque, il Gran Premio del Brasile coincide con un momento speciale anche lontano dalla Formula 1: Bianca è arrivata e la famiglia ha ufficialmente accolto la sua nuova componente.
© Instagram | Alexandra Leclerc
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