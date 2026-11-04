Charles Leclerc è diventato papà: è nata la figlia Bianca

L'arrivo della bambina ha richiesto anche una modifica agli impegni sportivi del ferrarista. Leclerc si trovava in Brasile per il Gran Premio di San Paolo, ma ha lasciato momentaneamente il Paese per raggiungere la moglie a Montecarlo e assistere al parto. I primi segnali che la nascita fosse imminente erano arrivati quando la Ferrari aveva comunicato che Dino Beganovic, pilota della Driver Academy, avrebbe preso il posto del monegasco nella prima sessione di prove libere del fine settimana a Interlagos.