Can Yaman a spasso con la "suocera", cerca casa con la Leotta

I fan sono scettici, pensano che la loro love story sia tutta falsa. Eppure, Can Yaman e Diletta Leotta sembrano fare proprio sul serio. Non solo foto social in posa con scenografia perfetta e inquadratura professionale, ma anche shopping con la suocera, aerei che parlano di nozze, programmi di convivenza e anelli in regalo. Il settimanale “Chi” ha paparazzato l’attore turco con la mamma della conduttrice e…

Mamma Ofelia ha accompagnato Can in gioielleria e lo ha consigliato nella scelta del prezioso da regalare a San Valentino alla sexy Diletta. Poi hanno visitato un paio di appartamenti nella Capitale: due attici in centro e ai Parioli. Pare che l’attore turco stia cercando casa in Italia e sia pronto alla convivenza con la conduttrice. Lei vive a Milano, ma per lavoro è in continuo movimento e avere una base d’amore a Roma sarebbe perfetto. Mamma Ofelia è un architetto ed esperta di home design, la consulente ideale per Yaman che vuole lasciare l’hotel di lusso per un nido d’amore nella città eterna.



Intanto sui cieli di Roma vola un misterioso aereo con un messaggio per la Leotta: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”. Saranno davvero già arrivati alla proposta di nozze o si tratta solo di un falso, montato solo per attirare l’attenzione mediatica sulla coppia? I fan sono dubbiosi. Dall’inizio le follower dell’attore hanno dubitato della storia con la conduttrice italiana tanto che lui è stato costretto a disabilitare i commenti. Poi la foto di San Valentino con la Costiera Amalfitana alle spalle della coppia in procinto di baciarsi è parsa studiata ad arte davanti a un nugolo di fotografi esperti. Ora la dichiarazione d’amore in cielo che non passa inosservata aggiunge altri dubbi.

I protagonisti non si sbilanciano e si limitano a postare scatti inequivocabili e alla mano di Diletta spunta un anello…

