Diletta Leotta e Can Yaman, siamo a cavallo! Lei (finalmente) ufficializza sui social

"C'era una volta..." scrive Diletta Leotta su Instagram, postando una foto insieme a Can Yaman . E' il primo scatto di coppia che lei condivide sul suo profilo, ma insieme erano già usciti allo scoperto con un'immagine inequivocabile sulla pagina di lui. Sono innamorati e felici e non hanno più voglia di nasconderlo: quella che stanno vivendo è una vera favola d'amore.

Posano sorridenti con il caschetto da cavallerizzi in testa, mentre accarezzano il muso di un cavallo bianco. Diletta non blocca i commenti, come aveva fatto invece Can, e lascia i follower liberi di dire la loro. In tanti fanno gli auguri alla nuova coppia, ma c'è anche chi mette in dubbio la verità dei loro sentimenti.

I gossip sulla loro relazione circolavano già da un po' e la Leotta e Yaman si sono divertiti a disseminare i social di indizi, prima di fare coming out. Una volta usciti allo scoperto non li ferma più nessuno, ed eccoli insieme, affiatati e felici. La bombastica giornalista sportiva si è lasciata definitivamente alle spalle la storia con Daniele Scardina, che a sua volta pare abbia un nuovo amore. Ora si gode la passione con l'attore turco più amato dalle italiane, sembra proprio che stavolta abbia trovato davvero il suo principe azzurro...

