Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa!

Niente commenti e una foto chiara: Can Yaman posta l’immagine che lo ritrae con Diletta Leotta e finalmente ufficializza la loro complicità. Hanno appena tirato al bersaglio, lui ha in mano la pistola, lei si appoggia dolcemente alla sua spalla. L’attore turco sfodera i muscoli, la presentatrice italiana mostra tutte le sue curve stretta in un dolcevita che lascia intravedere il reggiseno che contiene a fatica il florido décolleté e un paio di jeans aderenti. “Coppia pericolosa” scrive Can nella didascalia e toglie ai fan la possibilità di commentare.

Il like di Diletta è quasi scontato, come ormai pare chiara la voglia di ufficializzare la loro storia d’amore. Can Yaman e Diletta Leotta non si nascondono più. Il settimanale “Chi” li ha paparazzati in più occasioni in hotel a Roma, tra una fuga romantica e una notte di passione, ma ora sono loro a mostrarsi insieme felici e sereni.

Dopo che si era diffusa la notizia del flirt tra i due l’attore turco era stato costretto a scappare da Twitter per evitare le fan disperate. Ora non se ne cura più e pubblica la prima immagine della coppia, disattivando la possibilità di commentare. Il messaggio non lascia dubbi: Can Yaman parla di “coppia”. Ora si attendono gli scatti della Leotta…

