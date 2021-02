"Diletta, vuoi sposarmi?", la proposta di matrimonio di Can Yaman vola sui cieli di Roma

Can Yaman e Diletta Leotta sembrano bruciare le tappe. Dopo aver annunciato ufficialmente la loro relazione, per la conduttrice sarebbe arrivata anche già la proposta di matrimonio. Come si vede in un video andato in onda a "Pomeriggio Cinque", l'attore turco avrebbe fatto sorvolare sul cielo di Roma un aereo con la scritta: "Diletta, vuoi sposarmi? Ti amo Can".

Eppure, su questo nuovo amore tra vip restano molti dubbi. Secondo le fan del protagonista di "Daydreamer", la storia non sarebbe autentica. Dopo l'ultima foto al mare postata sui social dalla coppia a San Valentino, in rete sono iniziate a circolare le immagini del backstage di quello scatto, in cui Diletta e Can sono accompagnati da fotografi e guardie del corpo. Un clima decisamente diverso da quello che trapela dal post condiviso su Instagram.