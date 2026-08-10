Il messaggio ai suoi follower è netto: "Fate attenzione a queste persone. Cercano di cambiarvi la faccia e di rovinarvi la vita". E ancora: "Fate attenzione al vostro corpo, perché è vostro e vi appartiene. Tutto qua". Un invito alla prudenza che Britney ha voluto trasformare in una piccola lezione personale, dopo settimane passate a fare i conti con un errore non suo.