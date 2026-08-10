Quando Britney Spears e Justin Timberlake erano innamorati
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La popstar mostra in un video le conseguenze del trattamento estetico finito male e lancia un appello: "Fate attenzione, non fidatevi di nessuno"
Britney Spears torna a rivolgersi ai suoi fan, e lo fa per metterli in guardia. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la popstar (44 anni) ha raccontato la disavventura vissuta dopo un trattamento estetico a base di botox finito male, mostrando davanti alla telecamera le conseguenze rimaste sul viso. "Non ci si può fidare di nessuno", ha scritto a corredo del filmato, definendo l'intera esperienza "davvero imbarazzante". Solo di recente, ha spiegato, la situazione avrebbe iniziato a tornare alla normalità.
Nel video la cantante preme le dita sull'occhio sinistro per mostrare il danno e spiega nel dettaglio l'accaduto: "Il medico ha messo così tanto botox nell'occhio sinistro che si è abbassato in questo modo". Il risultato, racconta, è stata una palpebra rimasta cadente per circa quattro settimane. Un inconveniente che l'ha spinta a un avvertimento diretto: "Queste persone possono davvero rovinarvi gli occhi".
Il messaggio ai suoi follower è netto: "Fate attenzione a queste persone. Cercano di cambiarvi la faccia e di rovinarvi la vita". E ancora: "Fate attenzione al vostro corpo, perché è vostro e vi appartiene. Tutto qua". Un invito alla prudenza che Britney ha voluto trasformare in una piccola lezione personale, dopo settimane passate a fare i conti con un errore non suo.
Il racconto sul botox, però, si è presto trasformato in qualcosa di più intimo. La voce di "Oops... I Did It Again" ha lamentato di non essere mai riuscita a "essere se stessa", accusando chi le avrebbe fatto "il lavaggio del cervello" approfittandosi di lei per anni. Il riferimento è alla lunga tutela legale gestita dal padre, durata 13 anni e terminata soltanto nel novembre 2021. Da quando ha riconquistato la libertà, la cantante continua a far parlare per i suoi comportamenti sui social, tra sfoghi e balletti spiazzanti.
Il momento resta complicato: dopo un arresto per guida in stato di ebbrezza lo scorso marzo - vicenda poi chiusa in tribunale con un patteggiamento per guida spericolata - Britney è entrata in una clinica di riabilitazione.
Una scelta legata soprattutto al desiderio di tutelare il rapporto con i suoi due figli, ai quali si è riavvicinata negli ultimi anni e che sarebbero stati la ragione principale della decisione di cercare aiuto.
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