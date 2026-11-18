© Chi
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Un saluto davanti a un locale riservato di Milano, un libro stretto tra le dita e un bacio veloce, ma inequivocabile. È la scena che il settimanale Chi (nel numero in edicola fino al 24 novembre) ha fotografato e che toglie ogni dubbio su Bresh e Angelica Montini. Il cantautore genovese e la stilista milanese lasciano il posto insieme e, un attimo prima di separarsi, si scambiano un gesto dolce che mette fine alle chiacchiere delle ultime settimane.
Le prime tracce risalivano alla primavera, quando i due erano stati notati tra il pubblico del concerto di Ernia. In estate i fan più attenti avevano ricomposto sui social il puzzle delle vacanze trascorse in due. Quello che era un sussurro tra gli appassionati, insomma, è diventato un fatto.
Gli scatti in esclusiva del magazine mostrano infatti una storia che prosegue e che pare aver trovato il suo ritmo, fatto di giornate condivise. Colpisce anche il volume che Bresh porta con sé, "Five Minutes Only", ultima fatica di Barbara Becker, compagna del padre di Angelica. Non è un particolare da poco: il cantante ha già incontrato i parenti di lei e a Berlino ha partecipato al compleanno della Becker insieme alla famiglia. Segno che il rapporto ha superato da un pezzo la fase dei primi appuntamenti.
Per lui si volta pagina dopo la lunga storia con Elisa Maino, quasi tre anni di relazione la cui conclusione non è mai stata comunicata da nessuno dei due. Sul lavoro, intanto, Bresh vive una stagione brillante: è fra i nomi più amati della sua generazione, riempie i concerti, vanta 33 dischi di platino e 17 d'oro e ha da poco esordito in libreria con Nessuno ci insegna a cadere. Un percorso che, per ora, non conosce pause.
Anche per Angelica Montini, stilista e imprenditrice già finita in passato al centro dei pettegolezzi per un presunto legame con Fedez, i riflettori tornano a puntarsi su una storia d'amore. E viene spontaneo chiedersi se questo capitolo finirà in una canzone, magari in quel modo schietto con cui il cantautore racconta sentimenti e fragilità.