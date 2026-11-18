Un saluto davanti a un locale riservato di Milano, un libro stretto tra le dita e un bacio veloce, ma inequivocabile. È la scena che il settimanale Chi (nel numero in edicola fino al 24 novembre) ha fotografato e che toglie ogni dubbio su Bresh e Angelica Montini. Il cantautore genovese e la stilista milanese lasciano il posto insieme e, un attimo prima di separarsi, si scambiano un gesto dolce che mette fine alle chiacchiere delle ultime settimane.