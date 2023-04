Elisa Maino si è fidanzata, fuga d'amore con Bresh

L'influencer è stata beccata a Portofino con il cantante Bresh in atteggiamenti Inequivocabili. Passeggiate mano nella mano e baci bollenti per la coppia di piccioncini, ma sui social mantengono ancora un basso profilo.

Elisa Maino e Bresh sono stati paparazzati da Whoopsee durante una romantica fuga d'amore a Portofino. Entrambi in total black, lei in jeans e canotta e i capelli raccolti in una coda alta, lui in tshirt e sneakers, si sono lasciati trasportare dalle effusioni. "Ho trovato il mio amore a Portofino", ha scritto lei postando le foto della giornata, senza mai inquadrare il cantante.



La storia d'amore tra Elisa Maino e Bresh Elisa Maino, 20 anni, e Bresh (al secolo Andrea Brasi, 26) si frequentano da pochi mesi ma non mancavano le indiscrezioni su un legame sentimentale tra loro, complici i video di un concerto a cui hanno partecipato in coppia. Erano stati avvistati durante una sessione di shopping milanese e con tutta probabilità hanno trascorso insieme il San Valentino, ma erano sempre riusciti a dribblare gli obiettivi dei paparazzi. Durante la passeggiata a Portofino sotto il sole tiepido non sono riusciti a nascondersi e le loro tenerezze sono finite nel mirino dei flash.