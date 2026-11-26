La vicinanza dimostrata ai piccoli pazienti è legata anche alla storia personale della modella, che negli ultimi anni ha affrontato un percorso oncologico complesso. Nel 2022, dopo aver scoperto di essere portatrice di una mutazione del gene BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare alcuni tumori, aveva scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva. Nel settembre 2024 aveva poi annunciato di avere un tumore ovarico e di essersi sottoposta a un intervento chirurgico.

Balti ha raccontato pubblicamente anche le difficoltà psicologiche legate alla malattia, spiegando che il periodo più duro è arrivato, paradossalmente, dopo la fine della chemioterapia. Quando i capelli hanno ricominciato a crescere e dall'esterno sembrava che tutto fosse tornato alla normalità, la modella ha dovuto fare i conti con la depressione e con un percorso di recupero tutt'altro che lineare. Ha inoltre raccontato quanto possa essere difficile sentirsi giudicati o non compresi da chi osserva la malattia senza viverla in prima persona. Un'esperienza che ha rafforzato la sua convinzione sull'importanza dell'ascolto e del sostegno emotivo, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.