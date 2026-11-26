Mercoledì 25 novembre, Bianca Balti ha incontrato i bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. La modella 42enne ha fatto sentire la propria vicinanza ai piccoli pazienti, ascoltando i loro problemi e condividendo con loro dei momenti di leggerezza. La visita, svolta nel rispetto della riservatezza dei bambini e dei loro familiari, è avvenuta durante l'inaugurazione dell'edizione 2026 di "Natale al Santobono – Un libro per un sorriso", iniziativa solidale e benefica promossa dall’Associazione Artis Suavitas APS in collaborazione con l’AORN Santobono Pausilipon IRCCS e la Fondazione Santobono Pausilipon ETS.
Bianca Balti: "Porto a casa con me ogni sorriso"
Bianca Balti ha parlato della visita all'ospedale in un post pubblicato su Instagram. "Oggi ho avuto il privilegio di visitare i bambini del reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli. Sono infinitamente grata ad Artis Suavitas e alla Fondazione Santobono Pausilipon per avermi regalato questa preziosa esperienza. Porto a casa con me ogni sorriso, ogni abbraccio e ogni incontro di oggi", si legge nella didascalia che accompagna le foto.
Balti ha trascorso del tempo con i piccoli degenti, offrendo loro ascolto e attenzione e contribuendo a rendere più leggera, almeno per qualche momento, la permanenza in ospedale. L'iniziativa ha coinvolto anche genitori, medici e personale sanitario, in un'occasione pensata per portare un po' di serenità nei reparti pediatrici.
Le parole della modella
Al termine della visita, Bianca Balti ha espresso la propria gratitudine all’avvocato Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas APS, per averle dato l’opportunità di incontrare i bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia. "Napoli è una città che mi sta dando tanto e per me è un grande onore poter restituire, anche solo in piccola parte, l’affetto che sto ricevendo", ha affermato. Rievocando la propria esperienza con il tumore ovarico, Balti ha aggiunto di sapere bene quanto sia importante restare vicino a chi soffre: "So quanto siano importanti la vicinanza umana, l’ascolto e quei piccoli momenti di leggerezza che possono fare una grande differenza. Poter portare un sorriso a questi bambini e alle loro famiglie è per me un privilegio. Credo profondamente che prendersi cura di una persona significhi anche prendersi cura del suo benessere emotivo, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità".
La battaglia contro il tumore e il percorso dopo le cure
La vicinanza dimostrata ai piccoli pazienti è legata anche alla storia personale della modella, che negli ultimi anni ha affrontato un percorso oncologico complesso. Nel 2022, dopo aver scoperto di essere portatrice di una mutazione del gene BRCA1, che aumenta il rischio di sviluppare alcuni tumori, aveva scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva. Nel settembre 2024 aveva poi annunciato di avere un tumore ovarico e di essersi sottoposta a un intervento chirurgico.
Balti ha raccontato pubblicamente anche le difficoltà psicologiche legate alla malattia, spiegando che il periodo più duro è arrivato, paradossalmente, dopo la fine della chemioterapia. Quando i capelli hanno ricominciato a crescere e dall'esterno sembrava che tutto fosse tornato alla normalità, la modella ha dovuto fare i conti con la depressione e con un percorso di recupero tutt'altro che lineare. Ha inoltre raccontato quanto possa essere difficile sentirsi giudicati o non compresi da chi osserva la malattia senza viverla in prima persona. Un'esperienza che ha rafforzato la sua convinzione sull'importanza dell'ascolto e del sostegno emotivo, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.
L'impatto della visita
Larizza ha parlato di un incontro in grado di lasciare un segno profondo. "Portare sorrisi e spensieratezza nel tempo sospeso del ricovero è il senso più profondo della nostra missione e del progetto che da anni portiamo avanti con il Santobono Pausilipon", ha dichiarato. Per Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon IRCCS, "la presenza di Bianca Balti tra i nostri bimbi assume un significato particolare: Bianca porta con sé una storia personale di grande consapevolezza e coraggio che parla direttamente al cuore delle famiglie, trasmettendo fiducia e speranza concreta".
Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon ETS, ha affermato che "accogliere Bianca Balti in ospedale ha rappresentato un momento di grande valore umano e simbolico". Ha aggiunto che la testimonianza della top model "ha trasmesso un messaggio di speranza, forza e libertà, contribuendo a superare gli stereotipi legati alla malattia". Per Matrisciano "mostrare che la bellezza ha tante forme significa offrire, soprattutto alle giovani donne in cura, un esempio di vitalità e consapevolezza, ricordando che una diagnosi non può definire la nostra identità né limitare il diritto alla vita, alle emozioni e alla felicità".
Bianca Balti conquista la Paris Fashion Week: le foto dell'outfit
© IPA
© IPA