Belen Rodriguez ha dato il via alla sua stagione estiva con il soggiorno in Andalusia insieme a sua sorella Cecilia per festeggiare l'addio al nubilato. Successivamente, ha optato per una vacanza di coppia al mare, tra escursioni in barca e bagni di sole. A chi si domandava se con lei c’era la sua nuova fiamma, Angelo Edoardo Galvani, la showgirl ha dato una risposta chiara postando un video in cui appare chiaramente il fidanzato accanto a lei durante il pranzo sulla spiaggia. Anzi, nelle storie si vede la mano di Angelo che sfiora il braccio e il seno di Belen accarezzandola dolcemente. Ma a far sobbalzare i fan è stato lo scatto in topless pubblicato dalla Rodriguez che sfoggia il suo fisico perfetto sotto il sole.