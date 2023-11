Belen ed Elio Lorenzoni: la proposta di matrimonio alle Maldive e il "sì"

Belen Rodriguez sposerà Elio Lorenzoni?

Ciò che è certo è che la showgirl ha pubblicato una foto sui social che lascia pochi dubbi. Belen avrebbe detto "sì" al nuovo fidanzato alle Maldive dove i due stanno trascorrendo in questi giorni una vacanza da sogni. Ed è proprio lì appunto che Elio le avrebbe fatto la proposta di matrimonio. Potrebbero esserci nozze in vista per Belen Rodriguez. A scatenare i sospetti è la stessa showgirl che sulla sua pagina Instagram ha postato la foto di una sua mano con un anello all'anulare, di brillanti e con un diamante al centro. E poi nella descrizione dello scatto solo una parola: sì.