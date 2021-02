Belen chiacchiera con la “cognata”, si parla di gravidanza

Siparietto casalingo per Belen, non nel suo appartamento milanese, ma dalla sorella di Antonino. La Rodriguez è in cucina con la “cognata” Lucia Spinalbese e chiacchiera mentre filma col telefonino la scena. Le due parlano della gelosia dell’hair-stylist. “Antonino è gelosissimo. Di te, soprattutto” dice Belen. “Pensa veramente quando gli dirò che sono incinta” aggiunge Lucia ironica. Belen scoppia a ridere e lascia intravedere uno scorcio del suo fisico. L’allusione è evidente…

Ormai la domanda è una sola: quando comunicheranno ufficialmente la dolce attesa? E come? Belen non smentisce ma non conferma lasciando che a parlare della sua gravidanza siano solo i pettegolezzi e le allusioni, gli scorci del suo fisico che si intravedono nelle Storie, ma soprattutto quel che non si vede. Non appare a figura intero con il pancino in bella vista da tanto tempo, ma la showgirl si diverte a postare foto di qualche mese fa in costume da bagno per la sua linea beachwear o in posa per shooting mozzafiato.

Dicono che Antonino Spinalbese non stia più nella pelle. Vorrebbe comunicarlo al mondo, ma per ora si limita alle chiacchiere casalinghe. Qualche giorno fa, per il suo compleanno, con Belen c’era anche la mamma dell’hair-stylist, ora la compagna di chiacchiere della Rodriguez è la sorella Lucia. Insomma, non solo mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo frequentano Antonino, ma vale anche il contrario e Belen appare una “nuora” e “cognata” perfetta…



